Без размяна на пръстени или обети, без вървене към олтара и без целувки. Това вероятно ще бъдат правилата, ако благославянето на еднополови двойки бъде одобрено от Англиканската църква, съобщи The Times.

Специалните церемонии, в които еднополови двойки ще получават благословия от свещеник, не трябва да изглеждат сякаш „се провежда сватба“ или да показват, че хомосексуалните връзки са „еквивалент на брака“ в очите на църквата, пише в указанията.

Хомосексуалните отношения още се считат за грях

Еднополовият брак остава забранен в Англиканската църква, а хомосексуалните отношения се считат за грях. От 2023 г. насам свещениците могат да дават благословия на гей двойки, включително на такива в граждански бракове, но им е позволено да го правят само като малък елемент в рамките на обичаен църковен обред. Джейн Пиърс и Катрин Бонд бяха сред първите двойки, които получиха такава благословия през декември 2023 г.

Общият синод подкрепи пробен период на „самостоятелни“ служби за благословия, които биха позволили на гей двойки да канят гости и по възможност да избират елементи като цветя или музика.

Върховният съд на САЩ отказа да преразгледа правото на еднополовите бракове

Въпреки това традиционалисти се противопоставиха на този ход от страх, че службите ще приличат на християнска сватба и ще бъдат възприети като одобрение на хомосексуалността.

Камарата на епископите отказа да подкрепи пробния период и настоя, че законодателството трябва да бъде одобрено преди подобни служби да могат да се проведат. Това би изисквало 2/3 мнозинство в Синода.

Опасения, че благословията може да бъде възприета като одобрение

Документът, изготвен от теолози преди следващото заседание на Синода през февруари, разглежда как благословията може да бъде възприета от обществото.

Доктрината за брака и молитвите за любов и вяра заявява, че церемониите може да бъдат възприети като „предаващи църковно одобрение на връзката на двойката като цяло, включително нейното сексуално измерение“, особено ако включват символи и действия като размяна на пръстени, целувки или заставане заедно пред събрала се общност. В доклада се казва, че съществуват „символични жестове, типични за християнските брачни служби, като вървене до олтара, обети, пръстени или жестове на привързаност“.

Църквата и дъгата: Исторически жест към ЛГБТК общността във Ватикана

„Опасността не е просто, че позицията на Църквата ще бъде погрешно представена, а че службата ще функционира като обред на утвърждаване, чието богословско съдържание се възприема като еквивалентно на брака”, пише в доклада. Документът също така посочва, че „носенето на бяло“ може да бъде прието като знак за сватба, но отбелязва, че би било трудно да се наложи дрескод за тези служби.

Добри или лоши са еднополовите връзки според Църквата?

„Въпросът, който се избягва, е смятаме ли, че еднополовите връзки са добри или лоши?”, обясни Нийл Патерсън, съпредседател на „Заедно за Англиканската църква“. “Ако са добри, тогава вероятно няма проблем радостта и благословията на браковете да се прелеят в нещо подобно, което също е добро. Ако са лоши - тогава бракът е застрашен от това сравнение”, смята той. Патерсън каза, че прилики са неизбежни, тъй като и двете церемонии са за празнуване на любовта на двама души един към друг пред Бога.

Джон Дънът, който е национален директор на Евангелския съвет на Англиканската църква, каза, че е много благодарен, че документът ясно показва, че “самостоятелните” служби могат да бъдат разбрани като сватби от обществото и следователно да означават отклонение от доктрината на Англиканската църква. „Ако ходи като патица и кряка като патица - вероятно е патица“, добави той.

Редактор: Ивайла Митева