За първи път в историята на Ватикана повече от хиляда католици от ЛГБТК общността и техните поддръжници проведоха поклонение този уикенд, което те подчертават като важен знак за многообразието в Църквата, съобщи АФП.

Срещата на около 1400 души от около 20 страни беше част от свята година от Юбилея на Католическата църква. Макар че участниците не са имали насрочена частна аудиенция с папа Лъв XIV, това е първият път, когато такова поклонение е включено в официалната програма на Юбилея, въпреки че ЛГБТК групи са посещавали Ватикана и преди.

Ивелин Бехетс, 68-годишната транссексуална жена от Брюксел, измина 130 километра заедно с още 30 представители на ЛГБТК по част от древния поклоннически маршрут Виа Франсигена, за да стигне до Рим. Тя каза, че очаква повече „плурализъм“ от Църквата, след като се е сблъсквала с трудности в отношенията с други католици, сред които, по нейните думи, „не се е чувствала приета“.

„Не трябва да се злоупотребява с думата „добре дошли“. Ние не сме просто някакви аутсайдери, които понякога или по-често са приемани – ние сме част от едно и също семейство“, каза тя, облечена с тениска с дъгата на ЛГБТК общността.

Както милиони други поклонници преди тях, участниците в съботното ЛГБТК поклонение вървяха по главния път към Ватикана. Носейки пред себе си кръст в цветовете на дъгата, те преминаха през Свещената врата и влязоха в базиликата „Свети Петър“.

Но в религиозна институция, която в продължение на две хилядолетия е разглеждала хомосексуалните отношения като противоречащи на нейния принцип за репродуктивния секс, а еднополовите двойките като „вътрешно нездрави“, пътят към приемането все още е дълъг.

Папа Франциск, който почина през април, се стремеше да направи Католическата църква отворена за всички и направи много жестове към ЛГБТК общността – без да променя доктрината.

Решението му от 2023 г. да позволи на свещениците да благославят еднополовите двойки предизвика остра съпротива от консервативните крила на Църквата, особено в Африка. Неговият приемник папа Лъв е заявил, че бракът е съюз между мъж и жена, но няма да промени решението на Франциск.

Беатриче Сарти, италианка, придружаваща своя гей син на поклонението през уикенда, заяви, че „има още дълъг път да се извърви“, като се започне с промяна в нагласите сред католиците.

„Много от нашите деца вече не ходят на църква, защото им се внушава, че са грешни“, каза 60-годишната жена от Болоня. „Това абсолютно трябва да се промени", категорична е майката.

„Първото, което трябва да се направи, е да се обучат възпитателите, семинаристите, свещениците и епископите, като се започне от най-ниското ниво“, добави тя.

Редактор: Дарина Методиева