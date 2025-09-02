Парламентът на Буркина Фасо прие закон, забраняващ "хомосексуалните практики", които вече ще се наказват с лишаване от свобода до пет години, обяви днес министърът на правосъдието Едасо Родриге Баяла, цитиран от ДПА.

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба.

Унгарският закон срещу ЛГБТ шествия блокира прайда в Будапеща, кметът се противопоставя

Рецидивисти, които нямат гражданство, ще бъдат експулсирани от страната с 23 милиона жители, която от 2022 г. се управлява от военна хунта, съобщи ДПА. Според неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" хомосексуалността вече е криминализирана в над 30 от 54-те държави в Африка.

Редактор: Цветисиана Костова