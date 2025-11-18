Опазването на природата и екологичният начин на живот е една от големите каузи на нашето време. Но подозирали ли сте, че нещо наглед непотребно, което настъпваме всеки ден и често дори не забелязваме, може да се превърне в хартия? Есента е сезонът на носталгията, на уютните семейни вечери с чаша чай, книга в ръка и наблюдение на ромолящия дъжд през прозореца, с надежда скоро да дойде пролетта. Сезон за размисъл и ретроспекция, но същевременно и най-цветното време на годината заради шарените листа, които „валят“ навсякъде около нас. Дърветата сменят премяната си, за да създадат нов живот напролет. Оголените им клони обаче не са само начин за регенерация и вдъхновение за поетите, но и източник на уникално иновативно творение… рециклирана хартия. Да, падналите листа могат да намерят своя нов живот, наред със своите предишни домове – дърветата. Как и кога един млад украинец се престраши, с помощта на химията, да създаде един нов вид хартия, напълно екологичен и природосъобразен, разказва самият той в специално интервю за Nova.bg.

Здравей, Валентин! Приятно ми е да се срещнем!

Благодаря, на мен също!

Ще започна от началото на живота ти. Израснал си в зеления и дъждовен Закарпатски регион. Как детството оформи любовта ти към природата и екологията?

Този въпрос ми е любим, защото много обичам да си напомням как започна всичко. Детството ми премина в един район, изпълнен с красиви гледки, планини, дървета, а когато си обграден с такава енергия, усещаш, че притежаваш всички условия, за да създадеш нещо уникално. Закарпатският регион, който се намира в крайната западна част на Украйна, е известен със занаятчийството си. Всъщност аз смятам, че планинската енергия и прекрасната природа вдъхновиха и мен да я използвам като част от нещо иновативно. Разбира се, има го и факторът да бъдеш с правилните хора на точното място и време. Сестра ми беше първата, която ме научи на най-основните неща за науката, и в частност за биологията и химията. Мисля, че именно всичко това доведе до създаването на моята фирма Releaf Paper. Всичко беше обмислено дълго време, не е било спонтанно мое решение.

Имаше ли училищни научни проекти или състезания, които за първи път събудиха любопитството ти към устойчивите технологии?

Всъщност, да. Преди да участвам в младежката научна академия на Украйна, която подкрепя младите ентусиасти да създават своите открития, в училище обичах да правя проучвания, дори без да са ми били възложени като домашно. Впоследствие обаче именно академията ми даде възможност да стана учител по химия, а в тази си роля вече провеждах професионални изследвания. През последната ми година в училище ми хрумна идея как да заменим хартията с дървесен произход със земеделски отпадъци. Опитахме различни видове, дори такива от цветя и царевица, но накрая попаднахме на статии от учени, които през 19 век са проучвали възможността да добиват хартия от паднали листа. Стори ми се много добра идея - това е дървесен материал, типичен за есента, има голямо количество от тях в природата и всъщност тя сама ни ги предоставя. Първите си резултати аз и екипът ми представихме на състезание на младите учени в Украйна, а след като спечелихме първа награда, всичко започна да се нарежда едно след друго. Впоследствие донесох много златни медали със своето откритие за страната си, а след това основах и стартъп.

Предполагам, че любимият ти сезон е есента. Но кога по-точно си каза „Хей, трябва да направим нещо полезно с всички тези паднали листа“?

O, да, определено есента е любимият ми сезон и това винаги е било така - много преди да създам своя проект. За мен това е най-уютният сезон, обожавам цветовете му. Есента ми носи чувство за сигурност. Парадоксално донякъде, но моята идея се роди през пролетта, в края на март. Бяхме събрали листата от малка горичка, винаги сме работили с материал, който вече е отхвърлен, така да го наречем, от природата. След това започнахме извличане на влакната от тях, а в началото хартия съм създавал с двете си ръце. Първите си успешни експерименти представихме на есенното изложение на Младежката академия на Украйна.

Кои бяха най-големите предизвикателства, с които се сблъскахте, опитвайки се да извлечете целулоза от листа в училищната си лаборатория?

Ако погледнете повечето проучвания, ще установите, че те се базират на нагряване на суровината на висока температура. При листата обаче влакната са къси, така че процесът на разграждане е много силен. Това означава, че при 100% суров материал, получаваш 20-30% целулоза. Ето защо ни беше необходим нов метод, чрез който да третираме листата, за да спасим възможно повече влакна в процеса на разграждане. Към онзи момент нямахме нужните ресурси и оборудване, за да го сторим по лесен начин, затова беше истинско предизвикателство, работихме здраво. Използвахме инструменти от различни индустрии, за да създадем малки елементи, с които да можем да третираме листата. Разбира се, финансовата част също е представлявала затруднение за нас - все пак за едно такова проучване са нужни няколко хиляди долара. Тъй като моята най-силна мотивация беше любопитството, а и аз като учител по химия имах възможност да използвам професионална лаборатория, откритието ни дойде по естествен начин, правейки това, което обичаме.

Как се разви химическата формула на вашия проект и процесът от тези първи експерименти до днешната патентована технология Releaf Paper?

Действително в днешни дни тя е добила много различен от първоначалния си вид. Нашата компания оперира чрез осем патентовани технологии. Четири от тях са за термомеханично третиране, а другите четири – за механичното. Първата обаче беше химическата и термомеханичната обработка, чрез която извличахме влакната. Впоследствие обаче, поради различни регулации в сферата, трябваше да променим подхода си. Тъкмо затова ни бе необходимо да разработим няколко механични начина за преработка - за да може да се извлекат полувлакно и вътрешна тъкан. В днешно време продължаваме да изследваме различни технологии и да ги увеличаваме, опитваме разнообразни начини на извличане. Винаги еднакви остават само първичните процеси - отсяване, събиране и съхранение на суровия материал.

Как работите с различните населени места, за да осигурите достатъчно листна биомаса като стабилен източник на суровина?

Това бих определил като най-предизвикателната част от нашата работа. Причината е различната инфраструктура на страните, с които си сътрудничим. В Германия и Чехия например процесът е по-организиран, една или две компании се занимават с дейността и знаят какъв е бюджетът им и какво точно търсят. Те събират определен брой листа и плътно следват своите цели. Градовете имат свои собствени фирми, които сортират суровия материал, в повечето случаи компостиран или изгорен, и се чудят какво да правят с него. В наше лице те виждат решение, защото ние взимаме листата, от които те искат да се отърват, освен това успяваме да ги употребим, така че да бъдат буквално рециклирани.

Имаш множество отличия, включително златен медал на Genius Olympiad и второ място в конкурса за млади изобретатели на Европейското патентно ведомство. Как това промени начина, по който хората гледат на вас и вашия проект?

О, тези успехи по никакъв начин не улесниха нашата борба да се докажем, макар че ни направиха видими за Европа и света. В сферата има голяма конкуренция и големите икономики следят колко отворен си да работиш с повече партньори. Ние от самото начало не искахме да отказваме поръчки, защото обичаме работата си, макар да нямахме стабилна среда за продукция на материала. С времето това се промени, но сме изпитвали трудности да обгърнем всички нужди и поръчки, които идваха при нас. Може би това беше грешка и представляваше риск за инвеститорите. Аз смятам, че това успешно се промени и сега преценяваме добре капацитета си, разходите и приходите си, поемаме работа според възможностите си и бавно се разширяваме.

Какво е въздействието на вашето откритие върху околната среда и кои части все още се нуждаят от подобрение?

Използваме материал, който вече има отрицателно въздействие върху околната среда. Падналите листа абсорбират въглерод от атмосферата, освен това се появяват по естествен начин, природата се освобождава от тях сезонно. Не ти е необходимо да инвестираш никакви ресурси, за да произведеш нещо. Освен всичко това, листата имат по-лесна за разграждане структура, така че и за третирането не е необходимо сериозно количество време и ресурси. Това означава по-малко консумация на енергия и електричество. Така изводът е, че въглеродният отпечатък е много по-нисък, в сравнение с преработката на други сурови материали. Говорейки за самата хартия, процентът на листата, представени в хартията, отговаря на количеството първични влакна, което пък е еквивалентно на дърветата, които можем да спасим. Това е глобалното въздействие, на което наистина бихме могли да акцентираме, а в момента проучваме и още няколко хипотези, които все още трябва да докажем.

Как позиционирате Releaf Paper на пренаситения пазар за устойчиви опаковъчни решения, където рециклираната хартия и други биопластмаси вече са силни играчи?

Винаги сме осъзнавали риска да навлезем на един много конкурентен и развит пазар, който вече има много силни фактори. Като млада компания сме стигнали до извода, че няма смисъл да се сравняваме с гигантите на пазара, но разбира се, често наблюдаваме другите фирми, преработващи първични влакна, тъй като ние правим точно това - събираме суровия листен материал и го третираме така че да създадем използваема хартия. Занимаваме се и с рециклиране на влакна, затова постоянно следим и развитието на този пазар. Разликата между нас и другите е в това, че ние произвеждаме най-вече разградими влакна с по-малка дължина, а това значи, че не създаваме хартия, съставена 100% от паднали листа. Става дума за специална рецепта, която съдържа различни видове влакна, по-малки и по-големи по размер, към които добавяме биологичен пълнеж. Ние сме специалисти в производството на проследими хартиени опаковки, защото можете да познаете, че са създадени в голяма степен от паднали дървесни листа заради своята специфична структура, която се дължи на извлечените влакна.

Могат ли към процеса на преработка да се добавят други видове селскостопански или градски отпадъци, за да се преодолее сезонността на събирането на листа?

Определено! Постоянно получаваме запитвания дали може да се рециклират цветя, трева, клони, но всичко зависи от подготовката на процеса. Още не сме се разраснали толкова, че да обхванем и други сурови биоматериали. В миналото сме пробвали експерименти с преработка на зеленчукови отпадъци, та дори и ананасови. Проблемът е, че ако нямаш достатъчно суровина, входен материал, който да предоставиш на клиента, няма как да му предложиш това, което търси. Наскоро отворихме малка фабрика до Париж и се фокусирахме още повече върху листата като суровина за хартия, но в бъдеще можем да опитаме да добиваме други продукти от селскостопански отпадъци.

Зная, че в момента развиваш бизнеса си във Франция, но всичко е започнало в родината ти Украйна. Как настъпването на войната промени посоката му?

Не бих искал да говоря по темата. Предпочитам да не го правя.

Какви са следващите ти стъпки след откриването на фабриката близо до Париж – по-голям капацитет, нови пазари, нови продукти?

Скоро отворихме своя линия за палетизация и лаборатория в Париж, като целта е да навлезем по-бързо в комерсиалното производство, но и да сме оборудвани с възможно най-добрите уреди за преработка. Операционните рискове при отваряне на една-единствена голяма фабрика са големи, затова е по-добре да имаме свои малки клонове на различни места. По този начин премахваме фактора на зависимостта и негативните последици от възможните промени във веригата на доставки.

А каква е най-голямата ти лична мечта?

Определено да имам свой стабилен и функционален бизнес, който може да се самоиздържа и да носи чиста печалба. Това би позволило независимост от външно финансиране, а освен това и достатъчно приходи, които да позволят разрастване и обхващане на различни пазари и третиране на други материали. Това е най-голямата ми лична цел.

Като млад бизнесмен, започнал от училищен проект и превърнал го в успешен стартъп, кой е най-ценният съвет, който би дал на хората, които искат да бъдат като теб?

Всъщност аз далеч не се определям като успешен, но ти благодаря. Преминавам през лични предизвикателства, а освен това смятам, че всеки върви по своя индивидуален житейски път, по който може да срещне различни препятствия. Може би най-полезният ми съвет би бил – ако имате ясна мечта или цел, животът ще тества силата ви, а ако успеете да удържите на трудностите и проблемите по пътя, значи я заслужавате. Бъдете силни и търпеливи, внимавайте какво ще предприемете, защото всяка ваша стъпка оказва влияние. Има много околни фактори, с които трябва да се съобразявате, не е само вашето поведение, затова трябва да се стремите да се адаптирате бързо към всяка ситуация.

Много благодаря, желая ти успех!

Аз също, до скоро!

Цялото интервю гледайте във видеото.

Автор: Цветина Петкова

Редактор: Цветина Петкова