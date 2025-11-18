Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. По време на визитата ще бъдат подписани споразумения в областта на отбраната и гражданската ядрена енергетика. Това е първото посещение на престолонаследника в САЩ след убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги, предаде АФП.

Очаква се Тръмп да организира церемония с прелитане на самолети, салюти с оръдия и галавечеря – еквивалент на държавно тържество, макар принцът да не е държавен глава, а фактически управник на кралството.

Тръмп поставя акцент върху укрепването на отношенията с богатата на петрол държава и на 17 ноември заяви, че ще продаде на Рияд изтребители F-35, въпреки опасенията на Израел. По думите на източник, запознат с преговорите, ще бъде подписано и рамково споразумение за гражданско ядрено сътрудничество – тема, която често е предизвиквала напрежение.

Тръмп ще настоява и престолонаследникът, познат като MBS, да направи стъпки към нормализиране на отношенията с Израел, докато Вашингтон се стреми към по-широка близкоизточна сделка след войната в Газа.

„Това няма да е просто среща“, каза републиканецът пред журналисти на борда на Air Force One в петък (14 ноември). „Отдаваме почит на Саудитска Арабия и на престолонаследника“, добави той.

За Мохамед бин Салман това е възможност за ново начало след убийството на колумниста от „Уошингтун пост“ Джамал Хашоги, извършено от саудитски агенти и предизвикало международно възмущение. Случаят охлади отношенията с Вашингтон, като американското разузнаване посочи, че принцът е одобрил операцията в консулството в Истанбул – обвинение, което Рияд отрича.

Принцът, който тази година навършва 40, през последните години изгради близки връзки с Тръмп и неговото семейство – отношения, подсилени от пищното посрещане и обещания за инвестиции за 600 млрд. долара по време на визитата на президента в Саудитска Арабия през май.

