Полски войници изстреляха дрон от каросерията на пикап, докато се обучаваха на около 100 километра от украинската граница, за да използват нова система, произведена в САЩ. Тя е предназначена да противодейства на заплахата от Русия.

Управляван от пилот, дронът се спусна през зимното небе, за да унищожи целта си: симулирана версия на един от атакуващите дронове, които Москва редовно използва, за да тероризира Украйна.

Разполагането на системата Merops е част от спешните усилия на НАТО да укрепи Източния си фланг, след като през септември алиансът изпрати изтребители да свалят руски дронове над Полша, предаде АФП.

Този инцидент, последван от поредица необясними полети на дронове, които разтревожиха други европейски страни, послужи като сигнал за уязвимостта на континента почти 4 години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

В отговор НАТО укрепи силите си в близост до Русия, а Европейският съюз набързо изготви планове за изграждане на система за противодействие на дроните.

По препоръка на НАТО Полша и Румъния, друга страна от Източния фланг, бързо придобиха няколко системи Merops, за да помогнат за запълването на пропуските в краткосрочен план.

Технологията, произведена от фирма, подкрепяна от бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, вече е доказала своята ефективност при свалянето на руски дронове в Украйна.

„Системата е една от най-ефективните средства за унищожаване на руските дронове Shahed“, заяви американският генерал Къртис Кинг пред журналисти, поканени да наблюдават тренировката в полска военна база, като се позова на иранските дронове, които Русия използва масово.

„Смятаме, че тя е отговорна за 40% от унищожените дронове в Украйна“, добави той.

Важно е, че тя е и относително евтина.

През септември НАТО беше принуден да използва най-новите си изтребители F-35, изстрелващи ракети на стойност по 1 милион долара всяка, за да сваля руски дронове, струващи десетки хиляди долари.

Това не беше оптимално решение, като се има предвид, че Кремъл редовно изпраща рояци от стотици дронове в Украйна.

За сравнение, дроновете, изстрелвани от системата Merops, струват само около 15 000 долара всеки.

„Системата струва приблизително една десета от цената, която Русия плаща за изграждането и използването на система от дронове тип Shahed“, каза Кинг.

Merops, която може да използва изкуствен интелект за насочване към вражески дронове, е само една от многото подобни системи, които страните от НАТО тестват, докато се опитват да внедрят по-бързо повече възможности.

Редактор: Ивайла Митева