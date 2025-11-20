В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.

Първата тема в предаването е за това възможен ли е баланс между интересите на различните групи в обществото и до какво води противопоставянето на публичния и частния сектор.

След това насочиха вниманието си към новия американски план за мир в Украйна, който обаче изглежда крайно неприемлив за Киев. Според медии отвъд океана той предвижда Украйна да се раздели с Донецка и Луганска област, а армията ѝ трябва да бъде намалена наполовина.

