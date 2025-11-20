-
Екстремен сблъсък за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер
-
Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”
-
„На кафе“ с Дечо, д-р Коеджикова и Гизем от „Игри на волята“
-
Ивайло: Ще стискам палци на Калин да спечели „Игри на волята“
-
Излъгани ли ще бъдат Братя Аргирови в „Пееш или лъжеш“ тази неделя?
-
Стоянов от Big Brother: Сияна е първото момиче, което запознавам с родителите си! Какво му казаха те? (ВИДЕО)
Коментар на Даниела Везиева, Калин Вельов и Благой Бойчев
В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.
Първата тема в предаването е за това възможен ли е баланс между интересите на различните групи в обществото и до какво води противопоставянето на публичния и частния сектор.
След това насочиха вниманието си към новия американски план за мир в Украйна, който обаче изглежда крайно неприемлив за Киев. Според медии отвъд океана той предвижда Украйна да се раздели с Донецка и Луганска област, а армията ѝ трябва да бъде намалена наполовина.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни