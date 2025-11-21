В последния работен ден от седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и журналистът Божидар Русев, дебатираха по няколко въпроса.

Първата тема е за необходимостта да предпазим психичното здраве на децата, като ограничим времето, което прекарват пред екраните-най-често на мобилните телефони. Според международно проучване, представено от Министерството на образованието, 50 процента от момчетата на 15 години и 75 процента от момичетата изпитват поне един психологичен симптом, а страната ни се намира на трето място в света по влошаване на психичното здраве на децата и всичко това заради дигиталните устройства. По тази причина от мон обмислят ограничения за ползване на социалните мрежи до 15 години.

След това гостите обсъдиха трябва ли да се завиши контролът над възрастните шофьори, след като 80-годишен водач блъсна трудноподвижен мъж на пешеходна пътека в столичния квартал „Драгалевци“.

Редактор: Габриела Павлова