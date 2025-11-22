Румъния ще подкрепи САЩ и другите държави членки на ЕС в прилагането на санкциите, които трябва да бъдат наложени на "Лукойл". Това заяви в петък румънският министър-председател Илие Боложан. Нормативният акт относно тези санкции ще бъде обявен публично на 24 ноември, каза премиерът на пресконференция в двореца „Виктория“.

„Има два аспекта. Крайните срокове влизат в сила на различни дати. За рафинерията на „Лукойл“, която е юридическо лице, те влизат в сила сега. Рафинерията е в ремонт. Според оценката на енергийните експерти има практически достатъчно запаси, за да функционират доставките на бензин и дизел, без тази рафинерия да работи. Следователно Румъния ще подкрепи САЩ и другите страни от ЕС, за да приложи тези санкции на практика“, посочи Боложан.

„Лукойл Нефтохим" под санкции: Как ще се отрази това на пазара на горива у нас

Що се отнася до мрежата от бензиностанции - крайният срок за влизане в сила на санкциите е средата на декември. Мрежата има дял от над 20% от броя на бензиностанциите в Румъния, припомни министър-председателят.

„Очакваме дотогава да бъдат проведени преговорите между възможните купувачи на тази мрежа от бензиностанции и собственика „Лукойл“. Има нормативен акт, който ще публикуваме на 24 ноември. Той е в напреднала фаза и чрез него Румъния установява механизъм за санкции, който допълва настоящата рамка, която имаме, и която ни позволява да налагаме санкции само за решения, взети от страните от Европейския съюз. Така че следващата седмица той ще бъде приет. В зависимост от развитието на ситуацията през декември ще решим дали този механизъм ще бъде активиран или не“, обясни Боложан.

Според Боложан активирането на всеки механизъм трябва да отчита реалностите на пазара. Той обърна внимание на факта, че България е „напълно зависима“ от рафинерията на „Лукойл“ в Бургас.

Какви са възможностите за продажба на "Лукойл"

„Механизмът, с който разполагаме, означава надзор на дейността, така че да се гарантира, че дейността на тези компании се извършва независимо и че събраните пари или финансовите потоци не отиват в Русия. По отношение на сътрудничеството между „Лукойл“ и „Ромгаз“, по отношение на компонента експлоатация и проучване в Черно море, ние сме взели необходимите мерки, така че „Ромгаз“ да не се окаже в ситуация, в която да бъде засегната от тези санкции“, добави той.

Румънският президент Никушор Дан заяви на 21 ноември по повод санкциите, които ще бъдат наложени на „Лукойл“, че за момента има отлагане до 13 декември, и че през този период правителството ще вземе мерки. Той отбеляза, че рафинерията не функционира, тя е в ремонт и „нищо драматично няма да се случи“ през следващите седмици.

В края на октомври САЩ добавиха двата най-големи руски производители на петрол - „Лукойл“ и „Роснефт“, към списъка си със санкции, ход, който се следи от много страни и буди опасения сред бизнес средите. Компаниите, които правят бизнес с руски субекти, рискуват вторични санкции, които биха им отрязали достъпа до американски банки, търговци, превозвачи и застрахователи – гръбнакът на пазара на суровини.

В Румъния „Лукойл“ притежава рафинерията „Петротел“ и продава гориво чрез мрежа от 300 дистрибуторски станции.

Редактор: Станимира Шикова