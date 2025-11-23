Верижно пътнотранспортно произшествие стана днес в района на голям търговски център в София, съобщиха от СДВР. На място са изпратени полицейски екипи, които в момента изясняват колко автомобила са участвали в инцидента. Изпратени са и екипи на Спешна помощ

По първоначална информация един човек е пострадал и е откаран в болница за преглед.

Катастрофата е довела до сериозно задръстване, като движението в района остава силно затруднено.