Изпратени са екипи на Спешна помощ
Верижно пътнотранспортно произшествие стана днес в района на голям търговски център в София, съобщиха от СДВР. На място са изпратени полицейски екипи, които в момента изясняват колко автомобила са участвали в инцидента. Изпратени са и екипи на Спешна помощ
По първоначална информация един човек е пострадал и е откаран в болница за преглед.
Катастрофата е довела до сериозно задръстване, като движението в района остава силно затруднено.
