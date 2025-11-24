-
В първия работен ден от седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медийният експерт Оля Маркес, социологът Петко Петков и предприемачът Стефан Димитров дебатираха по няколко въпроса.
Първата тема е за последните решителни дипломатически усилия да се сложи край на продължаващата близо 4 години война в Украйна. След планът за мир на Белия дом, който редица експерти определиха като капитулация за Киев, напредват разговорите между САЩ, Украйна и Европа, които имат за цел бързо спиране на огъня, но и приемливи за украинския народ условия.
След това гостите насочиха вниманието си към българската поличинтеска сцена. Въпреки че управляващите са се фокусирали върху приемането на бюджета за първата година в евро, залогът за президентските избори като лакмус за загуба или привличане на политическа подкрепа все по-често става повод за коментар. Какъв ще е профилът на следващия обитател на „Дондуков“ 2?
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Ивайла Митева
