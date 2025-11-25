Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медийният експерт Оля Маркес, социологът Петко Петков и предприемачът Стефан Димитров дебатираха по няколко въпроса.

Първата тема е за ръста на доходите. Докато експерти обвиняват управляващите, че се опитват да тушират евентуално социално напрежение през ръста на заплатите в публичната сфера, и бизнесът, и синдикатите готвят протести.

След това гостите насочиха вниманието си към различните каузи, които стават повод за протести в демократичните общества. Често протестите са срещу решения, които влошават качеството ни на живот, като променят средата, в която живеем.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева