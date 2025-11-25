-
„На кафе“ с Дони, Ванеса Карпачева и Кирил Глушков
-
Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”
-
Символична печалба в "Сделка или не"
-
Баджанаци се изправят срещу Стоицеви в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За мира в Украйна и залогът за президентските избори у нас
-
Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза
Коментар на Оля Маркес, Петко Петков и Стефан Димитров
Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медийният експерт Оля Маркес, социологът Петко Петков и предприемачът Стефан Димитров дебатираха по няколко въпроса.
Първата тема е за ръста на доходите. Докато експерти обвиняват управляващите, че се опитват да тушират евентуално социално напрежение през ръста на заплатите в публичната сфера, и бизнесът, и синдикатите готвят протести.
След това гостите насочиха вниманието си към различните каузи, които стават повод за протести в демократичните общества. Често протестите са срещу решения, които влошават качеството ни на живот, като променят средата, в която живеем.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни