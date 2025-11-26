Предупрежденията на Европейската комисия относно първия национален бюджет на България след приемането ѝ в еврозоната отекнаха в парламента.

Според Брюксел страната може да надхвърли 3% дефицит в края на следващата година. Към момента няма сигнали, че това ще доведе до промени в заложените числа в бюджета. Причината е, че Европейската комисия предоставя повече гъвкавост за страните, които увеличават разходите си за отбрана.

ЕК: Има риск България да не изпълни бюджетните изисквания на ЕС за 2026 година

България попада в тази категория. Според разчетите на финансовия министър Теменужка Петкова, без разходите за отбрана бюджетният дефицит възлиза на около 2,7%. През пролетта ЕК ще изготви и анализ за икономическите показатели на страната, включително ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност.

На фона на протестите на опозицията, синдикати и работодатели заради бюджета за 2026 г., лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира: „Протестите са хубаво нещо, това показва, че има демокрация. Сега, когато влизаме в еврозоната, наблюдаваме същото, което беше през 2020 г. Колкото и да се напъват, България ще влезе в еврозоната от 1 януари“.

Борисов: Каквото и да правят от ПП-ДБ, ще удържа и от 1 януари ще бъдем в еврозоната

От своя страна опозицията критикува финансовите разчети на кабинета Желязков.

„Директно казват, че не вярват, че дефицитът ще бъде 3%. Финансовото министерство не представя реалистични данни“, заяви председателят на ПП Асен Василев.

„Проблемът е, че нямат пари. Още преди да сме влезли в еврозоната, ЕК ни предупреди, че има проблеми“, добави лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

Борисов отново уточни, че с дерогацията за отбраната бюджетният дефицит реално остава 2,7%.

През 2026 г. България е заделила близо 3 млрд. евро за отбрана и ще поиска допълнително 3,2 млрд. евро помощ от Съюза по механизма SAFE. Това означава, че тези разходи няма автоматично да се считат за нарушение на 3-процентовото изискване за дефицит, обясни в социалните мрежи министърът на финансите.