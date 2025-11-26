Специалният пратеник на Доналд Тръмп за Украйна Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да действат с Доналд Тръмп, за да прокарат своите искания за спиране на войната.

Американски медии твърдят, че мирният план за Украйна е взет от руски документ, а “Блумбърг” публикува съдържанието на телефонни разговори между Уиткоф и приближен на Путин.

Стив Уиткоф е казал на съветника на Путин по външната политика Юри Ушаков, че постигането на мир в Украйна ще изисква Русия да поеме контрола над Донецк, а в последствие да има отделна размяна на територии.

“Може да каже на президента Тръмп: знаете ли, Стив и Юри обсъдиха много подобен 20-точков план за мир и това би могло да е нещо, което според нас може да промени нещата малко. Отворени сме за подобни неща - да проучим какво е необходимо, за да се сключи мирно споразумение: Донецк и може би размяна на територии някъде”, казва в телефонния разговор Уиткоф.

"Ройтерс": Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Той също дава тактически указания за това как Путин да повдигне въпроса за мира пред Тръмп, включително за телефонен разговор между двамата президенти, който да се проведе преди насроченото посещение на Володимир Зеленски в Белия дом.

“Бих се обадил и просто бих повторил, че поздравявате президента за това постижение, че го подкрепяте, че го уважавате, че е човек на мира и просто сте наистина щастливи, че това се е случило. Мисля, че от това следва, че ще бъде наистина добър разговор. Защото - нека ви кажа какво казах на президента. Казах му, че Руската федерация винаги е искала мирно споразумение”, добавя Уиткоф.

След преговорите в Женева: Има ли надежда за споразумение между Украйна и Русия

Юрий Ушаков потвръди автентичността на разговора пред руската държавна телевизия, но заяви, че изтичането му е опит да бъдат провалени преговорите.

“Предполагам, че е за да попречат. Малко вероятно е да го правят, за да подобрят руско-американските отношения, които сега се изграждат. Разговарям с Уиткоф доста често, но разговорите са поверителни, така че не коментирам нищо, никой не би трябвало да го прави”, смята Ушаков.

Президентът Тръмп омаловажи случилото се и описа подхода на Уиткоф към руснаците като "стандартна" тактика за преговори. Той обаче отслаби натиска върху Украйна.

“Нямам краен срок, за мен крайният срок е, когато всичко приключи и мисля, че всички са уморени от боевете в този момент”, поясни Тръмп.

Междувременно ръководителят на европейската външна политика Кая Калас заяви, че Путин се опитва да договори край на войната в Украйна, тъй като не може да я спечели на бойното поле.

Редактор: Ивайла Митева