Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Доналд Тръмп през октомври. За това информираха три източника на "Ройтерс".

Руснаците споделили документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната, с висши американски служители в средата на октомври, след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, твърдят източниците.

След промените в концепцията за мир: Тръмп изпраща свои представители в Москва и Киев

Той представлява комуникация, известна в дипломатическия език като "неофициален документ". Съдържал формулировки, които руското правителство било предложило по-рано на преговорната маса, включително отстъпки, които Украйна била отхвърлила, като например отстъпването на значителна част от територията си на изток.

Това е първото потвърждение, че документът, чието съществуване беше първоначално съобщено от "Ройтерс" през октомври, стои в основата на мирния план от 28 точки.

Държавният департамент на САЩ, руското и украинското посолства във Вашингтон не отговориха на искането за коментар, отбелязва агенцията.

Белият дом не коментира директно неформалния документ, но цитира думите на Тръмп, че е оптимист относно напредъка на мирния план.

Украйна приема основите на Женевското споразумение

"С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинците", написа Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова