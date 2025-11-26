В ефира на „Здравей, България” темата за преговорите между Украйна и Русия и възможността за постигане на мирно споразумение коментираха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев. Те анализираха информацията за редактирания проект за споразумение след разговорите в Женева, както и реакциите на Москва и Киев.

►Поглед от Харков: Корекции в плана

Проф. Михаил Станчев, който се включи пряко от Харков след тежка нощ на бомбардировки в района, обясни, че първият вариант на плана е бил отхвърлен от украинците и европейците. По думите му новият вариант е редактиран, като точките в него са намалени от 28 на около 19.

След промените в концепцията за мир: Тръмп изпраща свои представители в Москва и Киев

„Премахнато е размразяването на руските активи, които трябваше да бъдат дадени 50% на Америка. Въпросът за териториите също е коригиран – има консенсус нещата да останат на фронтовата линия, но тези въпроси ще се обсъждат отделно между Зеленски и Тръмп“, поясни проф. Станчев. Той бе категоричен, че Украйна не търгува с териториите си.

Относно числеността на армията, редакцията предвижда тя да остане 800 000, вместо първоначално обсъжданите 600 000. Ключова промяна има и по темата за НАТО – точката за забрана Украйна да влезе в Алианса е отпаднала в новата редакция. Вместо това е записано, че въпросът ще се решава в НАТО с консенсус.

►Анализ: Сигурност срещу територии

Милен Керемедчиев обобщи, че преговорите се свеждат до две групи въпроси – сигурност и територии.

„Украйна не иска да предостави територии без гаранции, а Русия иска територии с гаранции. Русия не е мръднала и на милиметър от своите първоначални искания вече четири години“, коментира Керемедчиев.

Според него първоначалният план от 28 точки е отговарял изцяло на руските искания и е бил определен от Путин като „добра база“. Това обаче е срещнало сериозен вътрешен натиск в САЩ, където и демократи, и републиканци са критикували плана като „предателство“ спрямо Украйна.

►Икономически натиск и перспективи

Керемедчиев посочи, че САЩ разполагат с лостове за натиск. Той отбеляза също, че Русия е реагирала мигновено на заплахата от нови санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Въпреки дипломатическите усилия, и двамата експерти изразиха скептицизъм за скорошен край на конфликта. Според проф. Станчев Путин няма интерес да спре войната в този момент. Керемедчиев е на мнение, че и двамата лидери се нуждаят от „победа“, която да представят пред народите си, което прави компромисите трудни.

