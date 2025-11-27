Окръжният съд във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста. Градоначалникът беше конвоиран от затвора в София до този в морската столица, след като ВКС прати делото във Варна. Причината - по делото няма данни да участва лице с имунитет.

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Съдебното заседание започнА малко след 13:00 часа. Коцев беше доведен в съда в 13:20.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Минути преди старта на заседанието неговие привърженици се събраха на протест.

Защитата му поиска той да напусне килията с мотив, че разследването е приключило, а прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт - с мярка "подписка". Няколко съдебни състава отказаха това да се случи с мотив, че той още е кмет на Варна и може да повлияе на свидетели.

Благомир Коцев отново заяви, че не е извършвал незаконни действия. "Нямам и намерение да го правя. Смятам да съдействам изцяло, за да излезе истината наяве. Радвам се, че процесът започва, за да изчистя име си, това на семейството ми и на Община Варна. Вярвам в закона и затова приех да стана кмет, въпреки възраженията на семейството ми. Имам отговорност както към варненци, така и към децата ми, които имат право да растат с баща си. Не смятам да се откажа от отговорностите си и като политик. Единственото ми желание да прегърна децата си", каза кметът на Варна пред съда.

Няма насрочено ново заседание на Общинската избирателна комисия, която трябва да реши дали да прекрати предсрочно мандата на Коцев, тъй като вече има постъпили няколко сигнала за това.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

В неделя Общинската избирателна комисия се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче не стигнаха до крайно становище по въпроса и записаха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев.

Казусът "Коцев": Може ли ОИК да прекрати мандата на варненския кмет

Днес заседанието на Общинския съвет в морската столица също започна с декларация в подкрепа на Коцев.

"Варна каза "не" на опита за преврат, не на политическите заговори и също така ясно показа, че политиката в града няма да продължи такава, каквато е била досега. Ние, общинските съветници от ПП-ДБ, чухме гражданите и отказваме повече да бъдем част от полемиките на онези, които не успяха да се примирят с избора на варненци и опитаха да го подменят. Чухме ги, разбрахме ги и сме тук, за да работим против политическия нихилизъм на заговорниците и за благото на Варна", коментира София Колева.