Най-сериозна е ситуацията в санданското село Ново Делчево
Проливен дъжд причини локални наводнения в района на Сандански и Петрич. Тежка е обстановката в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница.
Край Ново Делчево има закъсали коли заради образувала се огромна локва на един от изходите на населеното място. Екипи на полицията подчертаха, че шофьорите "преминават на собствен риск и трябва да потърсят друг маршрут". Подобна е ситуацията и на другите изходи на селото, които са блокирани от придошлата вода.
Реките в района са с повишени нива, но те са далеч от критичните си стойности.
