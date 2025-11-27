Проливен дъжд причини локални наводнения в района на Сандански и Петрич. Тежка е обстановката в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница.

Край Ново Делчево има закъсали коли заради образувала се огромна локва на един от изходите на населеното място. Екипи на полицията подчертаха, че шофьорите "преминават на собствен риск и трябва да потърсят друг маршрут". Подобна е ситуацията и на другите изходи на селото, които са блокирани от придошлата вода.

Реките в района са с повишени нива, но те са далеч от критичните си стойности.