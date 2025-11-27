Снимка: БТА
Няма да има Народен съд, а демокрация, допълни лидерът на ДПС
Никой няма да вземе властта през улицата, социалните мерки за хората ще бъдат защитени. "ДПС- Ново начало" ще го отстоява. Няма да има Народен съд. Това каза лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
Той се изказа остро за насилието срещу полицаи на снощните протести. "Нормално ли е това, което се случи вчера? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници, на предишния протест умря полицай. Това ли е демокрацията? Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им се казва "слезте долу". Връщаме ли Народния съд? Искате ли да блокирам парламента всеки ден и викам депутатите долу с моите симпатизанти? Нямат право партии да влизат по кабинетите, нито да казват "елате долу на Народния съд", коментира Пеевски.
"Няма да им се случи на наследниците на Комунистическата партия да се върне Народният съд. Аз съм гарант за това. Има и ще има демокрация", увери още лидерът на ДПСРедактор: Цветина Петкова
