Ще заведа дело срещу Слави Трифонов за лъжа, обяви Васил Пандов от „Продължаваме Промяната – Демократична България“

„Ще заведа дело срещу г-н Трифонов и лъжата ще катастрофира в съда“. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Васил Пандов във връзка с пост на лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов във Facebook по повод протестите пред Народното събрание в сряда.

Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента

Той гласеше, че в нощта на протеста "две дами от Министерството на здравеопазването направили опит да излязат от сградата на парламента и при излизане от парламента, Васил Пандов, който е депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочил с пръст и протестиращи започнали да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и да заплашват живота и здравето на жените, които нямат абсолютно нищо общо".

„Г-н Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на Министерство на здравеопазването (МЗ), в резултат на което те са бити, каза Пандов. Това е лъжа и манипулация. Има свидетели къде съм бил през цялото време. Случката става далеч от мястото, където съм бил аз“, заяви още депутатът.

Когато осъдя г-н Трифонов, ще даря пари на организации, които подпомагат жени, пострадали от насилие, обяви още народният представител.

Пандов твърди, че на протеста е имало провокатори. „Кой изпрати Черепа и провокаторите?“, запита той. По думите му случката, за която говори Трифонов, е била в уличката, където е имало именно такива.

Пандов обяви в лъжа и манипулация и изказване на лидера на „ДПС-Ново начало“ относно смъртта на полицай по време на протест през септември тази година. Въпреки, че два пъти Панов беше попитан ще съди ли и Пеевски в такъв случай, той не отговори на въпроса.

Редактор: Цветина Петкова