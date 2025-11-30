Предаването „Близо до спорта“с Цвета Гагарова се срещна със Силвия Радойска – селекционерът на женския национален отбор по футбол и дългогодишен капитан на „лъвиците”. Тя е една от най-титулуваните български футболистки. Радойска разказва за своя път в женския футбол – от първите мачове пред блока до шампионските титли у нас и участието си в испанската Суперлига, както и за целите и амбициите пред националния отбор и развитието на женския футбол в България.

„Бях спортна натура. Баща ми е бивш футболист, и вероятно от него съм наследила спорта. Пробвах и баскетбол, и волейбол, но истинската ми страст винаги беше футболът", сподели тя.

Една съдбоносна среща на терена с представители на „ЛП Суперспорт” и наблюдението на треньорката Боряна Десподова я отвеждат към първата ѝ тренировка с организиран женски отбор. След кратко време Силвия е включена в националния отбор девойки до 19 години и започва международната си кариера.

През годините Силвия Радойска играе за Националната спортна академия, където печели шампионски титли и купи на България, а след това продължава кариерата си в Испания. Връщайки се у нас, тя завършва спортната академия като треньор по футбол и постепенно се насочва към треньорската дейност, за да предаде знанията си на новото поколение.

Българската спортна гимнастика връща блясъка си с нови шампиони и международни успехи

„Исках да подпомогна развитието на женския футбол в България, за да имат младите талантливи момичета по-добри възможности от тези, които имах аз", обяснява Радойска.

Като треньор на женския национален отбор и като работещ в клубове като Лудогорец, Силвия продължава да развива женския футбол. Тя вярва, че с правилна подкрепа и обучение, младите футболистки ще се превърнат в основата на бъдещите национални отбори.

„Ще продължавам да се боря и да развивам женския футбол, защото талантите заслужават по-добро бъдеще", заключава Радойска.

Повече гледайте във видеото.