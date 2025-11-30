След като на 28 ноември кметът на Варна Благомир Коцев бе освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, той сподели вълнението си от завръщането си на работа след почти 5 месеца в ареста.

Припомняме, че негови привърженици се активизираха и за часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв. чрез дарителски сметки, отворени от народния представител Манол Пейков и актьора Филип Буков.

Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор

"В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил. Първият ми работен ден се очаква да е дълъг. Нямам търпение да съм отново сред вас!", написа Коцев.

Кметът отбеляза и друг факт - че в понеделник се организират протести срещу бюджета. "Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация. С радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа", съобщи още Благомир Коцев.

Припомняме, че Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

