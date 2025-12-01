САЩ и Украйна нарекоха преговорите помежду им „продуктивни, полезни и успешни“, но не обявиха някакво споразумение. Поредният кръг от преговори беше във Флорида.



Американската и украинската делегации обсъждат как да бъде формулиран евентуалният договор за спиране на войната.



След разговорите държавния секретар на САЩ Марко Рубио каза, че има още работа за вършене. Специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф също беше в залата. Очаква се тази седмица той да пътува до Русия за среща с руския президент Владимир Путин. Засега той не дава индикации, че ще се съгласи с плана, който обсъждат Вашингтон и Киев. Путин каза, че Русия може да завладее Украйна с военна сила и това го устройва.

Започнаха нови преговори между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение

"Говорих с преговарящите, справят се добре. Украйна има някои трудни проблеми, но мисля че Русия иска да спре войната. Украйна също го иска. Знам че е така", обяви Тръмп.

Редактор: Ивайла Митева