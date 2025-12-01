-
Столична община е мобилизирала 11 камиона за почистването и очаква още техника
Нова организация за събиране на боклука започва от днес за три района на София. Това са „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“.
Временната организация се въвежда, защото настоящият договор за въпросната зона изтече, а нов договор не може да бъде сключен поради обжалване на обществената поръчка.
На 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"
Столична община е мобилизирала 11 камиона за почистването и обяви че очаква и още техника. От общината уточняват, че машини от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочват.
