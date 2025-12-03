Правителството даде съгласие България да бъде домакин през 2026 г. на редовната среща на нидерландско-белгийската група в Международния валутен фонд и на нидерландската група в Световната банка. Кабинетът упълномощи министъра на финансите и предложи на управителя на Българската народна банка, в качеството им на управители за страната в двете международни финансови институции, да предприемат необходимите действия за организирането и провеждането на срещата.

България е била домакин на подобни срещи през 1999 г. и 2015 г.

С домакинството си страната ни ще даде положителен сигнал към международната общност за готовността си да споделя отговорностите на акционер в международните финансови институции. В срещата обичайно вземат участие изпълнителните директори за групата в МВФ и Групата на СБ, представители на висшето ръководство на международните финансови институции, както и делегации на страните членки, включващи министрите на финансите и управителите на централните банки.

В рамките на членството си в Международния валутен фонд и в организациите от Групата на Световната банка - Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите, Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове и Международната асоциация за развитие, нашата страна принадлежи към група от държави, интересите на които се представляват от общи изпълнителни директори.

Групата се състои от 16 страни в МВФ и 13 страни в организациите от Групата на СБ със сходен състав, като включва: Андора, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Грузия, Израел, Република Северна Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Румъния, Украйна, Белгия и Люксембург.

