Руският лидер Владимир Путин ще проведе годишната си пресконференция в края на годината на 19 декември, съобщи Кремъл. Това събитие се превърна в традиция по време на дългото му управление.

Путин е провеждал конференцията, която често продължава с часове, всеки декември през своя 25-годишен мандат, с изключение на 2022 г., когато Москва претърпя военни неуспехи в Украйна.

Путин: Европа трябва да се включи в работата по постигане на мир в Украйна, а не да пречи

Тази година събитието ще се състои, докато кампанията на Москва в Украйна наближава четвъртата си годишнина, а САЩ настояват за преговори за нейното прекратяване.

През последните дни Путин многократно заяви пред руснаците, че Кремъл възнамерява да завземе останалата част от украинския регион Донбас - със сила или с други средства.

Конференцията традиционно се контролира строго от Кремъл и в нея участват руснаци, които се обаждат от цялата страна, а Путин отговаря на въпроси от журналисти. Миналогодишното събитие продължи четири часа и 30 минути.

Конференцията ще се проведе в момент, в който Русия е подложена на масивни западни санкции, целящи да попречат на нейната офанзива в Украйна, както и на безпрецедентно репресиране на дисидентите в страната.

Путин, 73-годишен бивш агент на КГБ, стана президент на Русия на 31 декември 1999 г., след като Борис Елцин се оттегли от поста.

Редактор: Мария Барабашка