Според говорителката на министерството на външните работи Мария Захарова вече се подготвят ответни действия
Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия.
Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.
Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Николай Джамбазов, БТА
