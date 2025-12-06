Управляващите прекроиха проекта за бюджета за 2026 година. Министерството на финансите публикува документа в полунощ. И приходите, и разходите са занижени с малко над 1 милиард евро, спрямо първия вариант, изготвен от правителството.

Новият проект предвижда в хазната да влязат малко над 50 милиарда евро приходи, а разходите да надхвърлят 54 милиарда. Дефицитът се запазва – 3% от БВП.



Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите.

Властта се отказва от увеличаването на данък дивидент, както и на осигуровките през 2026 година и въвеждането на СУПТО. Предвидено е вдигане на осигуровките за фонд „Пенсия” с 1 пункт от 2027 година и с още 2 пункта през 2028-а.

МФ публикува новия проектобюджет за 2026 г., в понеделник го внася в НС

На фона на заявките за отпадане на автоматизма при формирането на заплатите в различни държавни сектори - МВР, "Отбрана", "Образование". В проекта изрично е записано, че се запазва политиката за доходите на учителите. Тук не се включват преподавателите във висшите учебни заведения. В сектор МВР, "Отбрана" и "Висше образование" заплатите догодина ще се вдигнат с 10 на сто, каквото е предвиденото увеличение за всички в държавните структури.

В проекта е записано още замразяване на заплатите на изпълнителната власт на нивата от 2025 година. От 2027 - а ще се прилага общата политика за доходите, както при останалите в публичния сектор, а няма да е обвързана автоматично със средната работна заплата.

Предвидено е увеличение на разходите за персонал във всички бюджетни сфери с 10 процента през 2026 година.

През следващите три години Минитерският съвет и общините ще трябва да направят оптимизация и да съкратят поне 5500 щата, които не са заети, но за тях се отпускат пари за заплати.

Финансовото министерство запазва размера на минималната работна заплата на 620 евро. Толкова ще е и размерът на минималния осигурителен доход. Максималният догодина ще е 2300 евро.

Максималният размер на новия държавен дълг ще бъде 10, а не 10,5 млрд. евро.

"Бюджетът се връща в една нормална рамка, няма да се увеличават осигуровките, отпада практически всичко, заради което имаше напрежение", коментира Тома Биков от ГЕРБ.



Според разчетите на синдикатите увеличението с 10% на заплатите ще струва на хазната около 1 млрд. евро. повече.



"Силно се надявам тези, които получиха големи увеличения, да не получат нищо, за сметка на тези с 1400-1500 лева в отделни агенции, за да могат там заплатите да пораснат с повече от 10%", коментира Пламен Димитров от КНСБ.



За следващите три години е записана оптимизация и съкращения на поне 5500 незаети щата в администрацията, за които обаче се отпускат пари за заплати.



"Всяко министерство трябва да си направи анализ. Там, където има хора в повече, е добре да се оптимизират", каза Биков.



В новия вариант на бюджета левицата видя защитени социални придобивки. Въпреки че исканията на протеста и опозицията са отразени в новата план-сметка, от ПП-ДБ са категорични – останали са структурните проблеми на увеличение на разходите и липсата на реформи.



"Това, което казахме, беше следното – готови сме да преосмислим участието ни в управлението, ако не бъдат защитени социалните придобивки в бюджета. Всичко това, което настовахме и договорихме, е факт в този бюджет", сподели вицепремиерът Атанас Зафиров.



"Структурният проблем на увеличение на разходите, на липсата на реформи, на изпуснат дефицит остава. Харчат като луд с картечница", смята Мартин Димитров от ПП-ДБ.



В понеделник се очаква Тристранният съвет да обсъди новия бюджет, той да бъде приет от Министерски съвет и внесен в Народното събрание.