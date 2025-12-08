Започва гореща политическа седмица. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.



Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК одобриха новите проекти за бюджети 2026



Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хaзaрта. Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, а максималният ще е 2300 евро.



Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.

Какво се променя и за чия сметка?

Единственото ново нещо в бюджета, е че се отлага с година вдигането на осигуровките. Това каза икономистът Георги Вулджев в ефира на “Здравей, България”.

“Данък дивидент беше мярка, която се знаеше, че ще бъде махната в един момент - тя беше безумна като концепция. Уж се откача този автоматичен механизъм, по който се определят заплатите спрямо средната в публичния сектор в редица ведомства, но това е само за една година”, обясни Вулджев.

Според него това не променя нищо съществено за следващата година. “Цялостните параметри на бюджета си остават същите. Разходите за заплати не са се променили. По същия начин средносрочната бюджетна прогноза изглежда абсурдна. В разходите за заплати има ръст с 1 млрд. евро и изведнъж от 2027 г. разходите замръзват”, каза икономистът.

“Това е същото, което беше заложено в тригодишната рамка към Бюджет 2025. Щяхме да имаме едно голямо увеличение на разходите за заплати и от 2026 г. щяха да замръзнат - това очевидно не се случи. Те правят абсолютно същото, което направиха с предходния бюджет. Опитват се да ни продадат Бюджет 2025 отново, който знаем докъде стигна”, коментира той.

Главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов отбеляза, че все пак има някои промени: “Няма да се вдига данък дивидент, който има пряко отношение. Това се отлага или отменя, но не знаем какво ще стане през 2027 година. Осигуровките няма да се повишат с 2%, отпадна изискването за СУПТО, което за голяма част от бизнеса е огромна тежест. Това е софтуер, който те кара да си променяш бизнеса”.

“Това беше направено под натиск и сега от другата страна на сметката, понеже махаме малко приходна част, трябва да махнем и от разходната. Почти не са пипани разходите за заплати - голямото махане е в инвестиционната програма, но няма структурна промяна”, обясни той.

“Те казаха, че премахват автоматичните механизми, които определят възнагражденията по формула, свързана със средната заплата. Единственото, което е направено, е че през 2026 г. няма да бъде използвана такава формула и те ще се вдигнат с 10%. Основният въпрос е какво правим през 2027-а”, коментира Богданов.

Целия разговор гледайте във видеото.