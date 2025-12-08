Размирици на остров Крит, след като земеделски производители опитаха да достигнат до летищата в Ханя и Ираклион и влязоха в остри конфликти с полицейските сили, съобщи „Катимерини“. Напрежението ескалирало, когато протестиращите се приближили към ключови входове на двете аерогари, а полицията се опитала да ограничи достъпа им и да предотврати блокадата, довеждайки до директни сблъсъци.

Участниците в мобилизацията, която започна от стадион „Панкритико“ с моторизирано шествие, имали за цел да се насочат към летище Ираклион. Въпреки това, силни полицейски части блокирали достъпа до аерогарата както от булевард „Сенетаки“, така и от булевард „Икару“. При настояването на събралите се да се приближат още повече до летището започват сблъсъци, включително хвърляне на камъни, използване на химически вещества и фойерверки.

Гръцките фермери блокират пристанища и митници от 30 ноември

Развилата се ситуация води до пълен транспортен хаос в части от Северната пътна ос на Крит, както и в райони на град Ираклион, основно в източните квартали като Неа Аликарнасос, Кацамбас, Порос и чак до центъра на града. Освен това, пътниците, които трябвало да пътуват по въздух, са принудени да преминат пеша през зоните, където са изградени блокадите и са разположени полицейските сили, носейки куфарите си на ръка. Както съобщи Полицейската дирекция на Ираклион, заради земеделските мобилизации е забранено движението на превозни средства по участъка от Северната пътна ос на Крит от възела Калитея до възела Кастели, както и по участъка от Стария национален път Ираклион – Агиос Николаос от кръстовището Картерос – Епископи до кръстовището Икарос – Картерос.

Инциденти с хвърляне на камъни, използване на химически вещества, шокови гранати и димки са регистрирани и извън летището в Ханя, след като фермери и животновъди се опитаха да пробият полицейската блокада.

Земеделците вземат решение да блокират главния вход на летище „Йоанис Даскалояннис“, а в отговор полицейски части, включително екипи на специалните сили и превозни средства за транспортиране на персонал, блокират основния централен път към аеропорта.

Значителен брой фермери и животновъди усели да пробият полицейската блокада и се насочили към летището. Други техни колеги обаче са спрени от силите на гръцката полиция пред загражденията и полицейските автомобили на ELAS.

Фермерите блокираха пътища и гранични пунктове в цяла Гърция

Напрежение имало и пред офиса на министъра на развитието на селските райони Костас Циарас в град Кардица. Фермерите, които пристигат на мястото със символичен брой трактори, установяват, че пътят към офиса на министъра е блокиран от полицията. „Това ли са отворените врати, за които говори правителството“, заявиха земеделците, настоявайки за изтегляне на силите за борба с безредиците.

Земеделските производители и животновъдите продължават и засилват мобилизациите си в цяла Гърция, като за днес - понеделник са планирани нови събрания, на които да се реши каква ще бъде по-нататъшната им позиция. В страната има най-малко 20 земеделски блокади, а хиляди трактори остават разположени по пътищата.

Редактор: Ралица Атанасова