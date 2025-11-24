Земеделските производители в Гърция се готвят да поставят блокади по национални пътища, митници и пристанища, като не изключват затваряне и на летища на 30 ноември.

Действията бяха обсъдени и координирани на голяма национална среща в Никея. Представители от цяла Гърция направиха план на първата вълна от протестни действия, насочени към намаляване на производствените разходи, справедливо обезщетение и укрепване на животновъдството, което е засегнато от едра шарка.

Гръцки земеделци с трактори на протест близо до границата с България

Тазгодишните блокади ще бъдат по-строги от всякога, с координация на национално ниво.

Посланието е ясно - мерки за подпомагане на икономическото им оцеляване. Срещата в Никея беше отправната точка на поредица от протести. Очаква се окончателното решение за графика и формата на демонстрациите.