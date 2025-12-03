Новата голяма вълна от селскостопански протести е в разгара си, като хиляди трактори са блокирали основни пътни артерии и гранични пунктове в цялата страна. От кръстовището Лефкона Серрона и митницата на Промахона, до Никея, Лариса, Малгара, митницата на Кипос и Е65 в Кардица, фермерите изглеждат решени да ескалират протестите си, пише обществената телевизия ERT.

От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че движението на автомобили към граничен пункт Промахон е преустановено. Мярката се налага за всички превозни средства за неопределен период от време с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция. Това става ясно още от изявлението.

Затворени пътища, обходни маршрути, блокади към полицията и събрания на други професионални групи съставляват картината на всеобщо напрежение, което се засилва с всеки изминал час. В същото време тракторите се нареждат, за да блокират митницата в Евзони. Имаше закъснение поради преминаването на бившия премиер на Сърбия с кортеж от 5 автомобила.

Гръцки фермери готвят блокада край Промахон в сряда

Снимка: Антон Чавдаров/ NOVA

Напрежение възникна на кръстовището в Киато, когато около 200 земеделски производители от Коршинтия се сблъскаха с полицейските сили при опита си да блокират националния път. Малко по-късно ситуацията се успокои, като магистралата остана затворена за около час и в двете посоки на движение.

Напрежение цареше и на кръстовището в Лефкона, Серре, където от обяд се бяха събрали земеделски производители, животновъди и пчелари. Въпреки силното полицейско присъствие, фермерите успяха да „пробият“ блокадата и да се насочат към митницата в Промахона, най-големия сухоземен вход на страната.

Снимка: БГНЕС

По-конкретно, около 12:00 часа, земеделските производители се появиха на мястото с трактори и селскостопански превозни средства. Полицията беше затворила пътя с три полицейски коли, но фермерите намериха достъп отстрани, през нивите, заобикаляйки блокадата.

Повече от 300 трактора успяха да преминат и след това създадоха своя собствена блокада, като поставиха тракторите напречно, за да попречат на полицейските сили да се придвижат към Промахона и да ги спрат отново.

На мястото са се образували опашки от автомобили, които остават неподвижни, без засега да има възможност за обходен маршрут. Земеделските производители настояват, че ще отидат до Промахона. Те заявиха, че целта им е да блокират камионите, които внасят продукти, а не да пречат на превозните средства, които пътуват към България по други причини.

Блокадата в Никея, Лариса, е в разгара си, където над 1300 земеделски производители са подредили тракторите си, блокирайки и двете посоки на движение по националния път. Преминаването на превозните средства се осъществява само по обходни маршрути.

Снимка: БГНЕС

Информацията от самите фермери сочи, че блокадата се очаква да се засили още повече през деня, тъй като групи от села в община Тирнавo се готвят да пристигнат на мястото. На блокадата вече се намират фермери от Лариса и Магнезия, а по-рано се присъединиха и производители от народните пазари, изразявайки своята подкрепа. Както твърдят, проблемите, с които се сблъскват, са сходни с тези на земеделските производители и животновъдите.

Движението вече е напълно блокирано, което е и основната цел на протестиращите.

Продължителността на блокадата е неясна, като фермерите не показват намерение да се изтеглят.

Трафикът от Атина към Солун се отклонява през възела Килелер, а в обратната посока, от Солун към Атина, отклонението се прави от възела Кампос, два километра преди мястото на блокадата.