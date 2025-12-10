Днешната церемония по връчването на Нобеловата награда за мир в Осло ще се проведе без носителката на тазгодишното отличие, венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Това стана ясно тази сутрин от съобщение на норвежкия "Нобелов институт".

58-годишната Мачадо е обект на 10-годишна забрана за пътуване, наложена ѝ от венецуелските власти, и се укрива от повече от година. Местонахождението ѝ не е известно.

Церемонията започва днес в 14 часа българско време и ще се състои въпреки отсъствието на нобеловия носител.

