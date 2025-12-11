След поредния многолюден протест в редица градове в страната и няколко европейски града днес се гласува вота на недоверие за сваляне на правителството "Желязков". Тази ситуация буди много въпроси, сред които "Ще мине ли вотът?", "Остава ли основна причина за недоволството бюджетът за следващата година?" и "Какво ще е бъдещото евентуално парламентарно мнозинство?".

На тях отговориха политологът доц. Татяна Буруджиева и журналистът Силвия Великова в предаването "Твоят ден".

Доцент Татяна Буруджиева и журналистът Силвия Великова коментираха втория протест срещу управлението и поведението на политическите сили. Според Буруджиева младите и активни граждани очакват реална промяна и алтернатива, но сегашната опозиция се фокусира върху протестите, без да предлага управленски отговор. Тя критикува мнозинството за процедурни нарушения при приемането на бюджета на здравеопазването и подчерта, че както управляващите, така и опозицията действат по идентичен начин, което подкопава доверието на обществото.

Великова допълни, че изборите са ключов момент за реализиране на промяна, като предупреди за риск от подмяна на вота, ако правилата останат непроменени. И двамата експерти отбелязаха, че протестиращите очакват от политиците яснота за ново правителство и готовност за диалог с гражданите: „Трябва да започнем разговор за реалистичните очаквания. Политиците трябва да покажат с действия, че са способни на коалиционно управление, което отговаря на волята на хората“, коментира доц. Буруджуева.

