Първи политически реакции след оставката на правителството.

„Когато ПА! Браво, свободни българи!”. Това написаха от „Продължаваме промяната” в страницата си във Facebook.

„Искам да благодаря на всички, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Втората стъпка е да се проведат честни и свободни избори”, каза Асен Василев пред журналисти в парламента.

„Това е победа за всички български граждани. Оттук нататък предстои по-трудната задача – България да работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо Д. Гражданската енергия, всички, които излязоха на площадите, успяха да спрат този план за държавата с голямо Д. Сега предстои да построим България с голямо Б”, каза Василев.

„В това НС няма да участваме в каквото и да било конфигуриране”, заяви Ивайло Мирчев. Той допълни, че трябва да се отива на избори. „Те трябва да се проведат по ясни и честни правила. Да има честни избори. Вътрешното министерство да работи адекватно”, каза Мирчев.

„Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове и ще обикалят страната – няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели и с хора, които ще следят за честността на вота. Няма да има този път като на предните избори – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и те да не си мръднат пръста. Това трябва да е ясно”, каза Мирчев.

„Тази оставка на правителството, освен победа за България, е победа на всички страхотни хора, които излязоха и протестираха в цялата страна”, заяви още Ивайло Мирчев.

„Управляващите явно отказват да поемат отговорност и я прехвърлят на улицата, на опозиционните партии и т.н. Отговорността за това България да отиде на нови предсрочни избори е на тези, които отказаха да изолират Пеевски, да се присъединят към санитарния кордон и по този начин обрекоха това правителство на пълна делегитимация”, заяви депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

„Честито на целия български народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може повече да се гаврят с народа”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Той призова за бърза процедура с първи, втори и трети мандат, за да може след това бързо да се организират избори. „Основната ни цел ще е да предизвикаме колкото може повече хора да гласуват, независимо дали за нас, или за друг. Ако няма висока избирателна активност, ще получим повторение на това, срещу което протестирахме”, каза Костадинов.

„Надявам се да започнем да вървим по пътя, по който „Възраждане“ призовава, и другите политически партии да тръгнат - преосноваване на държавата, нов обществен договор, нов морал в политиката и ако трябва - дори нов политически елит”, каза още Костадинов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пък заяви, че решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията.

„Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Казахме „не” на олигархията и намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък „дивидент", за да има достатъчно средства за всички съсловия. Мнението ни е, че България е социална държава и трябва да помага на хората. Затова в момента цялата отговорност е на коалицията „Сорос” – ПП-ДБ имам предвид. И да им кажа, че печелившият е друг, да идва още днес”, каза Пеевски.

„С определена изненада приехме решението на правителството на Желязков да подадат оставка, но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улицата. А той не е бил толкова оглушителен от началото на миналия век. Интересното че това мнозинство вероятно ще се опита да прокара бюджет до края на годината. По-важното е че в настоящето НС не виждаме възможност за преформулиране на управляващото мнозинство или ако такова нещо се направи с мандат на ГЕРБ, това ще означава много голямо предателство спрямо очакванията на протеста. Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданското общество. Трябва да им се отдаде заслуженото, защото направиха това, което ние отвътре не можехме”, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

