Честито на целия български народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може повече да се гаврят с народа”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Оттук нататък той призова за бърза процедура с първи, втори и трети мандат, за да се организират след това бързо избори. „Основната ни цел ще е да предизвикаме колкото се може повече хора да гласуват, независимо дали за нас, или за друг. Ако няма висока избирателна активност, ще получим повторение на това, срещу което протестирахме”, каза Костадинов.

„Надявам се да започнем да вървим по пътя, по който „Възраждане“ призовава, и другите политически партии да тръгнат - преосноваване на държавата, нов обществен договор, нов морал в политиката и дори ако трябва, нов политически елит”, каза още Костадинов.

Редактор: Иван Петров