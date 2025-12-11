ИТН имаше две опции - да отидем на бързи избори преди месеци или да направим компромиси да има стабилност. Избрахме второто, каза Станислав Балабанов след подадената оставка на кабинета.

"Гражданите искаха правителство на всяка цена, за да има стабилност. Имахме две опции - да отидем на бързи избори или да направим необходимите компромиси. Избрахме второто и постигнахме исторически успехи - еврозоната, Шенген и отстояване на националния интерес за Северна Македония. Но след като площадите пак бяха изпълнени, бяхме задължени да се вслушаме в гласа на народа. Бащите на хаоса са Асен Василев, Костадин Костадинов, Радостин Василев. Те ще се опитат България да влезе неподготвено в еврозоната. Ефектът вероятно ще оценим и по джоба си. Въпросните политически лидери искаха хаос. Промяната трябва да дойде чрез демократични избори. Ние взехме правилното решение сега", заяви депутатът Станислав Балабанов.

Тошко Йорданов посочи, че обществото трябва да носи последствията от решенията си. "Не е отговорността на партиите в коалицията, че няма правителство. На много синдикати и работодатели ще им се плаче за този бюджет. Съзнателно предизвикания хаос води до хаос във всички нива на обществото. Всеки да носи отговорността, която му се стовари, защото когато има масови искания, те се чуват, но последствията са за тези, които го предизвикаха", коментира Йорданов.

