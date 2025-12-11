-
Борисов: За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес
ПП-ДБ: Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори
Тачев: Протестите ускориха оставката, правителството избегна ескалация
От протеста до парламента: Как политиците четат оставката на правителството
Поради липса на кворум: Шестият вот на недоверие срещу правителството е неуспешен
Кабинетът „Желязков“ подаде оставка
„Кабинетът ще остави какафонията покрай еврото да бъде в ръцете на едно служебно правителство”, допълни той
„Една нова формация, не знам дали ще е покрай президента, или извън него, но тя ще бъде първа политическа сила”. Това заяви Мирослав Севлиевски, общественик и бивш министър на енергетиката.
Кабинетът „Желязков“ подаде оставка
„В момента кабинетът ще остави какафонията покрай еврото да бъде в ръцете на едно служебно правителство, което в голяма степен ще бъде назначено от Румен Радев. Така или иначе протестите показаха, че искат промяна в управлението, политиката. Първото нещо, което е хубаво е да направят корпус на мира или едно ново сдружение. Очаквам нови политически конфигурации. Това бързо подаване на оставка е опит на сегашните управляващи да не допуснат никой да не успее да набере политическа скорост. Управляващите не допуснаха да им ударят шамар”, обясни той.
