„Една нова формация, не знам дали ще е покрай президента, или извън него, но тя ще бъде първа политическа сила”. Това заяви Мирослав Севлиевски, общественик и бивш министър на енергетиката.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

„В момента кабинетът ще остави какафонията покрай еврото да бъде в ръцете на едно служебно правителство, което в голяма степен ще бъде назначено от Румен Радев. Така или иначе протестите показаха, че искат промяна в управлението, политиката. Първото нещо, което е хубаво е да направят корпус на мира или едно ново сдружение. Очаквам нови политически конфигурации. Това бързо подаване на оставка е опит на сегашните управляващи да не допуснат никой да не успее да набере политическа скорост. Управляващите не допуснаха да им ударят шамар”, обясни той.

Редактор: Габриела Павлова