След като оставката на правителството бъде внесена и гласувана в пленарната зала, тя се приема автоматично и не подлежи на обсъждане. До излъчването на нов кабинет или назначаването на служебен от президента, сегашното правителство продължава да изпълнява своите функции.

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца, като се очаква внимателно наблюдение на политическата сцена и реакции от партиите.

