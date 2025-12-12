Изненада не начинът, по който правителството реши да излезе в оставка, изпреварайки вота. Не знаем какви са по-дълбоките основания, но това, което се вижда е – спестяване на зрелищното отстраняване на правителството. Това беше по-скоро тактически ход. Усещането, че кабинетът не може да продължава работа, беше повсеместно. Това каза политологът проф. Светослав Малинов в ефира на „Здравей, България”.

По негови думи е било ясно, че „ГЕРБ не печели от тандема Борисов – Пеевски”.

Политологът смята, че причините са оставката са много, като една от тях със сигурност е бюджетът.

Той подчерта, че правителството може да е в оставка, но трябва да работи, докато не дойде другото. И затова няма нищо драматично в случващото се в момента.

Стойчо Стойчев: Свикнали сме със служебните правителства. По-скоро е новина, когато има редовен кабинет

„Изненадана съм от оставката, мислех, че Борисов няма да устои на изкушението да изтегли първите 5 евро от банкомата на 1 януари”, каза пиар експертът Пепи Димитрова. Според нея на третия протест не е имало вандализъм, защото сякаш тези, които са организирали такива демонстрации, са разбрали, че не е време за това.

„Относно 3-те евро правителството остава до назначаването на служебен кабинет. А това е поне месец – два, в зависимост от консултациите с партиите. Така че нищо не пречи на Борисов, като мандатоносител, да изтегли въпросните 5 евро и да превърне това във флагман на своята бъдеща кампания”, заяви бившият евродепутат Петър Витанов.

Според него действията на лидера на ГЕРБ е „опит да спаси партията и да минимизира щетите, разкачвайки се от Делян Пеевски”.

Светлин Тачев: Правителството предпочете да избегне възможността от още по-голямо напрежение и да прехвърли вината върху опозицията

Той смята, че за протестите има и икономически, и социални причини, а бюджетът е бил „спусък”. И допълни, че през последните повече от 25 години не е имало такова силно и обединяващо недоволство към държавната план-сметка. Той подчерта, че протестът е бил разнолик и „опитът да се пакетира в едно поколение или в хора със сходни политически разбирания не е правилен”. „Имаше хора от различни поколения, с различни възгледи, но обединени от едно общо кратно – възмущение от арогантността на властта”, каза още Витанов.

Писателят Иван Стамболов беше категоричен, че протестите не са предизвикани от бюджета и икономическата ситуация. Според него двигателят на недоволството е морален, а също така и негативното отношение на хората към политиците.

Той коментира исканията на синдиктатите, като ги определи като наглост. „Те искат разходите да бъдат по-големи от приходите, но как ще се случи това, не ги интересува”, допълни писателят. „Другото – много хора били чакали увеличение на минимална работна заплата. Колко хора са на МРЗ? Такова увеличение означава увеличение на осигуровките”, заяви още той. И поясни, че повечето хора получават МРЗ, но само по документи, за да бягат от осигурителната тежест.

Витанов обаче изрази несъгласие с тази теза. Според него е съвсем нормално, при положение, че инфлацията е много висока, хората са да се борят за по-висока заплата. И допълни, че 1/3 от работещите получават минимално възнаграждение.

