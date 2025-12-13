Всеки трети педофил, изправен пред българския съд, се отървава с условна присъда. Защо правосъдието ни е благосклонно към много от извършителите на сексуални посегателства срещу деца и на практика ги пуска на свобода? Отговори търсят разследващият журналист Васил Иванов и операторът Десислав Митов тази събота – в „Темата на NOVA”.

Няколко случая приковават медийното внимание в последните месеци. През август е арестуван 31-годишен учител от столично училище, извършил сексуален контакт със своя 13-годишна ученичка. Адвокатите му настояват, че връзката е била доброволна и със съгласието на момичето. Законът обаче ясно казва, че малолетните, тоест – лицата под 14 години, са недееспособни. Те не са в състояние правилно да възприемат случващото се и да вземат самостоятелни решения. Затова за сексуален акт с малолетно лице и законът предвижда затвор от 2 до 8 години, без значение от съгласието на детето. Още преди старта на делото обаче адвокатът на 31-годишния педофил обявява, че клиентът му ще се възползва от правото си на съкратен съдебен процес и че очаква условна присъда. А прогнозата на адвоката се сбъдва. Учителят получава условна присъда от 2 години и 8 месеца и вече е на свобода.

„Нека си остане между нас”: Как педофилите улавят децата в мрежите си?

По същото време, в края на октомври, съдът в Асеновград осъжда на 3 години условно и пуска на свобода друг педофил – 47-годишния Николай Динков от пловдивско село. Той получава присъдата за това, че в период от 4 години, многократно, почти ежедневно, е осъществявал полови контакти с малолетно момиче – още от 2020 година, когато то е било на 7 години.

Разследването по този сучай започва през март, след като детето споделя за преживяното на друго момиче, а то пък сигнализира на властите. Детето е разпитано от психолози и пред съдия. Динков е арестуван незабавно. Събрани са веществени доказателства, разпитани са от свидетели и вещи лица. И тук 47-годишният Николай Динков и адвокатът му се възползват от правото да поискат съкратен съдебен процес. Динков признава вината си и приема всички доказателства на прокуратурата. След това в съдебната зала разказва многобройни и конкретни факти и обстоятелства за стотиците сексуални контакти с малолетното момиченце. Всички тези и други подробности съдията по делото описва в мотивите си.

Но при възможна по закон присъда от 2 до 8 години, съдът осъжда педофила Николай Динков на четири години и половина. А след като редуцира присъдата с една трета – заради поисканото от обвиняемия съкратено производство, тя става 3 години. Съдията решава, че тази 3-годишна присъда ще бъде условна. В мотивите към тази присъда пише защо: „Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и поправянето на подсъдимия, не е необходимо същият да изтърпи ефективно наложеното му общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от три години”.

Местната прокуратура не обжалва решението. На запитването на екипа на NOVA – от там заявяват, че са поискали ефективна присъда, но не са обжалвали, защото са съгласни с мотивите на съдията. И така Николай Динков е пуснат от ареста, където прекара 8 месеца от началото на разследването. Вече е на свобода, защото не е обществено опасен, както поне смята съдията от асеновградския съд.

Седмица след освобождаването му, разследващият екип на NOVA отива в селото. Оказа се, че местният кмет от години подозира съселянина си, вече осъдения условно Николай Динков

„Предупреждавал съм го да не се занимава с конкретното дете. Преди години там с едно друго се занимаваше, но то така или иначе се изнесе от селото”, разкрива кметът Христо Атанасов.

Какво обяснява за случилото се самият осъден – Николай Динков? И какви спешни мерки предприема Министерството на правосъдието след сигнала на Васил Иванов по случая? Гледайте във видеото.

