Неин проект е привлякъл вниманието на Илон Мъск

Историята на Надежда Панева е доказателство, че животът може да поеме в неочаквана посока, когато смелостта срещне упорития труд. Преди години тя е сред най-разпознаваемите лица на нощна София – символ на купоните и бохемския дух. Днес обаче името ѝ стои редом до водещи учени, а кариерата ѝ се развива в едни от най-престижните научни институции в света.

След поредица от бурни нощи Панева взема решение, което променя живота ѝ – да се посвети на науката. Започва научната си кариера в Софийския университет, където завършва магистратура по геохимия. След това защитава докторска степен в Швейцарския федерален технически университет в Цюрих – институция от световна класа.

"Нищо лично": Проф. Чавдар Нинов, който излекува Мила Йовович и Джанет Джаксън

Усилията ѝ дават резултат. Благодарение на изградената репутация и научните си постижения, Панчева получава предложение от Масачузетския технологичен институт (MIT) – най-престижния технологичен университет в света. Там тя предстои да ръководи мащабен проект, свързан с разработването на нов тип енергия и гориво с потенциал да допринесе за опазването на планетата.

Научната ѝ работа включва сложни експерименти и работа с високотехнологична апаратура, включително лаборатории, в които проби се нагряват до температури между 6000 и 10 000 градуса. Въпреки строгата академична среда, Панева не прави компромис със себе си – тя остава вярна на индивидуалния си стил и често може да бъде видяна в лабораториите на високи токчета и елегантни дрехи. Според нея човек може да изглежда добре, да обича купоните и в същото време да бъде изключително отдаден и дисциплиниран учен.

Дисциплината в живота ѝ идва и от спорта – Панева се занимава активно с конен спорт и участва в турнири по поло. Тя признава, че по пътя към успеха се е проваляла многократно – над 200 пъти по време на докторската си дисертация. „В науката провалът е част от процеса. Просто започваш отначало, докато успееш“, каза тя.

"Нищо лично": Австралийката, която обикаля света в търсене на най-добрия гроздов еликсир

Проектите ѝ вече се развиват на два континента, а интерес към работата ѝ проявяват и представители на световния бизнес елит. Панева разкрива, че чрез инвестиционни среди в САЩ проектът ѝ е привлякъл вниманието и на Илон Мъск, който проявява интерес към технологии, свързани с опазването на природата и ледниците.

Особено внимание Панева обръща на момичетата, които иска да вдъхнови да се насочат към науката, без да се отказват от своята идентичност.

Повече гледайте във видеото.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking