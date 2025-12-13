Историята на Надежда Панева е доказателство, че животът може да поеме в неочаквана посока, когато смелостта срещне упорития труд. Преди години тя е сред най-разпознаваемите лица на нощна София – символ на купоните и бохемския дух. Днес обаче името ѝ стои редом до водещи учени, а кариерата ѝ се развива в едни от най-престижните научни институции в света.

След поредица от бурни нощи Панева взема решение, което променя живота ѝ – да се посвети на науката. Започва научната си кариера в Софийския университет, където завършва магистратура по геохимия. След това защитава докторска степен в Швейцарския федерален технически университет в Цюрих – институция от световна класа.

Усилията ѝ дават резултат. Благодарение на изградената репутация и научните си постижения, Панчева получава предложение от Масачузетския технологичен институт (MIT) – най-престижния технологичен университет в света. Там тя предстои да ръководи мащабен проект, свързан с разработването на нов тип енергия и гориво с потенциал да допринесе за опазването на планетата.

Научната ѝ работа включва сложни експерименти и работа с високотехнологична апаратура, включително лаборатории, в които проби се нагряват до температури между 6000 и 10 000 градуса. Въпреки строгата академична среда, Панева не прави компромис със себе си – тя остава вярна на индивидуалния си стил и често може да бъде видяна в лабораториите на високи токчета и елегантни дрехи. Според нея човек може да изглежда добре, да обича купоните и в същото време да бъде изключително отдаден и дисциплиниран учен.

Дисциплината в живота ѝ идва и от спорта – Панева се занимава активно с конен спорт и участва в турнири по поло. Тя признава, че по пътя към успеха се е проваляла многократно – над 200 пъти по време на докторската си дисертация. „В науката провалът е част от процеса. Просто започваш отначало, докато успееш“, каза тя.

Проектите ѝ вече се развиват на два континента, а интерес към работата ѝ проявяват и представители на световния бизнес елит. Панева разкрива, че чрез инвестиционни среди в САЩ проектът ѝ е привлякъл вниманието и на Илон Мъск, който проявява интерес към технологии, свързани с опазването на природата и ледниците.

Особено внимание Панева обръща на момичетата, които иска да вдъхнови да се насочат към науката, без да се отказват от своята идентичност.

