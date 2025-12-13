Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени” от години са се превърнали в синоним на добро настроение и смислени послания. Съвсем скоро започва тяхната десетдневката, а какво е това и защо всички ние тогава ще имаме повод да празнуваме, разказаха Стефан Вълдобрев, Мирослав Иванов, Стоян Янкулов – Стунджи, Иван Лечев и Веселин Веселинов – Еко в ефира на „Събуди се”.

„Десетдневката започва на Рождество Христово, на 26 декември Миро има рожден ден, на 27 декември имаме именици, на 1 януари имаме още един именик и десетдневката приключва на Ивановден”, разказа Вълдобрев.

Музикантите споделиха, че на концерта им на 27 декември в София очакват много хора от чужбина, защото тогава се прибират заради празниците.

„Въпреки че свирим често и ни карат да свирим едни и същи хитове, всеки един концерт е различен – нашата емоция, енергия. А хората това искат да видят – да ги заредиш и да ги вдъхновиш”, каза Стунджи.

Групата разкри малка тайна за зрителите на NOVA, че снимат и документален филм как записват албуми из България в знакови места на страната ни.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева