В понеделник, 15 декември, точно в 10 започват консултациите при президента. До тук се стигна след оставката на премиера Росен Желязков.

Първи на "Дондуков" 2 за консултация с президента ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. Час и половина по-късно процедурата продължава с коалиция ПП-ДБ, които бяха втори по подкрепа на последните парламентарни избори.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили, за да се премине към следващата стъпка в Конституцията, но очакваме по време на разговорите да чуем и въпроси, свързани с бюджета от страна на държавния глава, както и дали виждат политическите партии възможност за съставяне на кабинет в рамките на този парламент. След като преминат всички консултации, ще се премине и към раздаването на мандати - отново първият ще отиде при ГЕРБ-СДС, след това ПП-ДБ, а третият би отишъл при партия по избор на президента.

Днес президентът присъства на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука в Централната софийска синагога. Той обаче не коментира предстоящите политически процеси, а в словото си изрази съболезнования за нападението навръх еврейския празник в Сидни, при което загинаха няколко души.

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността. Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устремът на младостта аз вярвам ще градят един по-добър и по-справедлив свят, каза президентът Румен Радев.

На иврит "Ханука" означава "посвещение". Празникът отбелязва повторното освещаване на Храма в Йерусалим през II в. пр.н.е., след като малка група еврейски бойци го освобождава от чуждестранните окупатори. Президентът присъства на отбелязването на осмия ден на празника Ханука в Централната софийска синагога през 2023 г.