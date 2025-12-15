Най-малко 21 души загинаха в неделя в Сафи, на атлантическото крайбрежие на Мароко, след внезапни наводнения и обилни валежи, които потопиха под вода домове и предприятия.

Провинция Сафи, разположена на около 300 км южно от Рабат, беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи в рамките на един час, казаха местните власти.

#Breaking

Moroccan authorities: Flood victims in the city of Safi rise to 14 dead and 32 injured @AlarabyTV #Morocco #Flood

📹Continuation of search efforts for missing persons or victims following the floods that struck the city of #Safi in Morocco pic.twitter.com/LOtb6F0Nxe pic.twitter.com/aL0mg3rgjG — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 15, 2025

В предишно изявление те съобщиха за 32-ма ранени, които са били откарани в болницата на пристанищния град. Повечето от тях били освободени, след като получили необходимите грижи и лечение.

В Мароко есента обикновено се характеризира с постепенно понижаване на температурите. Изменението на климата обаче сега ограничава това понижение, като същевременно поддържа високо ниво на водни пари, останали от лятото. Тази комбинация увеличава риска от интензивни валежи, казват експерти.

Condolences to the families of the victims of #Safi floods #Morocco #Maroc

We belong to #God and to Him we return 🤲



Tribute to #Moroccan Civilian Protection rescue teams, who have been engaged in rescue operations for several hours #Maroc #Flood #Inondations pic.twitter.com/ueDYmcENw5 — ۞ Kingdom of Morocco Armies-جيوش المملكة المغربية (@KOMARMIES) December 15, 2025

Най-малко 70 домове и предприятия в стария град на Сафи са били наводнени, 10 превозни средства са отнесени, а участък от пътя - повреден, което довело до прекъсване на движението по няколко отсечки в града.

До вечерта нивото на водата се отдръпна, оставяйки след себе си кал и преобърнати автомобили. Очевидци наблюдаваха намесата на помощните сили и частите на Гражданската защита, чиято техника се занимаваше с разчистване на териториите все още под вода.

"Exceptional #Floods" in #Morocco Result in 7 Dead & 20 Injured pic.twitter.com/lAya4mMfTc

🔸Local authorities in the Asfi province announced on Sunday evening a toll of 7 deaths & injuries to 20 other people, due to exceptional flood flows resulting from heavy thunderstorms that… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 14, 2025

Продължават усилията за издирване на евентуални жертви, а властите се опитват да подсигурят засегнатите райони и да осигурят необходимата подкрепа и помощ на населението, заявиха представители на Сафи.

Главната дирекция по метеорология обяви в събота, че се очакват снеговалежи на надморска височина над 1700 метра, както и обилни дъждове в няколко провинции на кралството през уикенда. Обилни валежи (40-60 мм), на места придружени с гръмотевици, са обявени за вторник в цялата страна.

Редактор: Цветина Петкова