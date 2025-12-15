Провинция Сафи беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи

Най-малко 21 души загинаха в неделя в Сафи, на атлантическото крайбрежие на Мароко, след внезапни наводнения и обилни валежи, които потопиха под вода домове и предприятия. 

Провинция Сафи, разположена на около 300 км южно от Рабат, беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи в рамките на един час, казаха местните власти.

В предишно изявление те съобщиха за 32-ма ранени, които са били откарани в болницата на пристанищния град. Повечето от тях били освободени, след като получили необходимите грижи и лечение.

В Мароко есента обикновено се характеризира с постепенно понижаване на температурите. Изменението на климата обаче сега ограничава това понижение, като същевременно поддържа високо ниво на водни пари, останали от лятото. Тази комбинация увеличава риска от интензивни валежи, казват експерти.

Най-малко 70 домове и предприятия в стария град на Сафи са били наводнени, 10 превозни средства са отнесени, а участък от пътя - повреден, което довело до прекъсване на движението по няколко отсечки в града.

До вечерта нивото на водата се отдръпна, оставяйки след себе си кал и преобърнати автомобили. Очевидци наблюдаваха намесата на помощните сили и частите на Гражданската защита, чиято техника се занимаваше с разчистване на териториите все още под вода.

Продължават усилията за издирване на евентуални жертви, а властите се опитват да подсигурят засегнатите райони и да осигурят необходимата подкрепа и помощ на населението, заявиха представители на Сафи.

Главната дирекция по метеорология обяви в събота, че се очакват снеговалежи на надморска височина над 1700 метра, както и обилни дъждове в няколко провинции на кралството през уикенда. Обилни валежи (40-60 мм), на места придружени с гръмотевици, са обявени за вторник в цялата страна. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking