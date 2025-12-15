Кремъл определи статута на Украйна на страна, нечленуваща в НАТО, като крайъгълен камък в преговорите за прекратяване на войната. Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на Алианса са против присъединяването на страната му.

Зеленски е готов да се откаже от членство на Украйна в НАТО срещу гаранции за сигурност

„Този въпрос е един от крайъгълните камъни и изисква специално обсъждане“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той добави, че Русия очаква САЩ да предостави концепцията, която се обсъжда в Берлин, тъй като Зеленски проведе преговори в германската столица с американски пратеници и европейски лидери, търсещи начин за постигане на напредък.

Редактор: Цветина Петкова