Синдикатът на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ обяви обща стачка на 16 декември, когато парламентът на страната трябва да приеме държавния бюджет за 2026 г. Недоволството е подкрепено и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА.

Синдикатите свикаха и демонстрация утре от 11 ч. на площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент в Атина. Очаква се към стачката да се присъединят и работещите в образованието.

Държавните служители в Гърция с 24-часова стачка

Засега няма сведения до каква степен протестът ще засегне обществения транспорт, но автобусите в Атина няма да се движат от 10 до 18 ч. на 17 декември заради синдикално отчетно-изборно събрание.

Стачка от днес до сряда са обявили два синдиката във фериботните линии.

Сред исканията на синдикатите са увеличаване на възнагражденията, масово наемане на персонал на постоянни трудови договори, достатъчно финансиране на общините, запазване на социалните услуги като обществена придобивка и други.

