Европейският съюз прие санкции, насочени към компании и лица, обвинени в управление на петролни танкери, принадлежащи на руския сенчест флот, които заобиколят западните наказателни мерки.

Мярката е насочена към девет така наречени „посредници“ на сенчестия флот, отнасящи се до бизнесмени, свързани с руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, и корабни компании, които притежават и управляват танкери. Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи, посочи служител на ЕС.

Сред засегнатите е Муртаза Лакани - канадско-пакистански търговец на петрол, главен изпълнителен директор на търговската компания „Mercantile & Maritime“. „Чрез своите компании той осъществява доставки и износ на руски петрол, по-специално от руската държавна петролна компания „Роснефт“, се казва в публикация на Официален вестник на ЕС. „По-специално, Муртаза Лакани контролира кораби, превозващи суров петрол или петролни продукти с произход от Русия или изнасяни от Русия, като същевременно извършва нередовни и високорискови практики“, се казва още в публикацията.

ЕС включи в списъка и Валерий Килдяров, който е финансов директор на „Litasco Middle East DMCC“. Търговското дружество е дъщерно на „Лукойл“. Под буквата на закона попадат и Анар Мадатли, Талат Сафаров и Етибар Еюб, заради връзки с търговската фирма „Coral Energy“, преименувана на „2Rivers Group“.

