Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, която е носителка на Нобеловата награда за мир, страда от фрактура на прешлен след бурното ѝ напускане на Венецуела миналата седмица, съобщи нейната говорителка.

„Фрактурата на прешлен е потвърдена“, заяви Клаудия Мацеро, позовавайки се на статия в норвежкия вестник "Aftenposten", който публикува информацията. Тя добави, че фрактурата е настъпила по време на транспортирането на Мачадо с малка рибарска лодка.

Връчиха Нобеловата награда за мир в отсъствието на носителката ѝ

Припомняме, че Мария Корина Мачадо не получи лично Нобеловата си награда, защото е обект на 10-годишна забрана за пътуване, наложена ѝ от венецуелските власти, и се укрива от повече от година. Нейната дъщеря Ана Корина Соса Мачадо прие отличието, а майка ѝ пристигна в Осло на 11 декември, часове след награждаването.

