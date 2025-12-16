-
В 10 часа при Румен Радев отиват от "Възраждане"
Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Дотук се стигна след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.
Тази сутрин точно в 10 часа първи при президента ще бъдат представители на парламентарната група на "Възраждане". А след това - от 11.30 часа, на "Дондуков" 2 ще дойдат и от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“.
График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.
График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.
