Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Дотук се стигна след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.

Послания между редовете: Консултациите при президента като тест за власт и реакции

Тази сутрин точно в 10 часа първи при президента ще бъдат представители на парламентарната група на "Възраждане". А след това - от 11.30 часа, на "Дондуков" 2 ще дойдат и от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“.

График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.

Ще можете да проследите изказванията преди и след консултациите на живо в ефира на NOVA

Редактор: Станимира Шикова